Haberler Galatasaray Galatasaray hazırlıklara başlıyor!

Galatasaray hazırlıklara başlıyor!

Süper Lig 'deki son maçında zirve yolundaki rakiplerinden Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek gövde gösterisi yapan ve Dünya Kupası nedeniyle verilen araya moralli giren Galatasaray 'da izinler bitti. Sarı-Kırmızılı ekipte futbolcular dün itibarıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel olarak toplanmaya başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 10:44
Galatasaray hazırlıklara başlıyor!
Süper Lig 'deki son maçında zirve yolundaki rakiplerinden Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek gövde gösterisi yapan ve Dünya Kupası nedeniyle verilen araya moralli giren Galatasaray 'da izinler bitti.

Sarı-Kırmızılı ekipte futbolcular dün itibarıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel olarak toplanmaya başladı. Daha önceden açıklanan programa göre ilk toplu antrenman ise bugün gerçekleşecek. Katar'daki Dünya Kupası'na giden isimlerle, son Milli Takım kamplarına katılan oyuncular, çalışmalara daha sonra katılacak.

7 ARALIK'TA ANTALYA'YA

12 günlük izin sonrası Florya'da çalışmaya başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, 3 Aralık'ta Rayo Vallecano, 6 Aralık'ta da Villarreal ile Nef Stadyumu'nda hazırlık maçları oynayacak. Kafile 7 Aralık'ta ise Antalya'ya geçerek Belek'te kampa girecek. 17 Aralık'a kadar sürecek olan Antalya kampında da 2 hazırlık maçı oynanması planlanıyor. Takım, son özel maçın ardından ligdeki İstanbulspor karşılaşması için Florya'ya dönecek.
DİĞER
Son dakika haberleri: Enner Valencia, tarihe geçtiği maçın ardından şok edici gerçeği açıkladı! Hollanda - Ekvador maçının sonunda herkesi korkutmuştu…
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan pratisyen hekimin lise mezunu olduğu ortaya çıktı! Sahte doktor tutuklandı
Güneş'ten o ismin transferine onay çıktı!
Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Juan Mata örnek olmaya devam ediyor!
Boey kalıyor mu? Yönetim kararını verdi!
DİYARBAKIR TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Diyarbakır isim listesi)
Malatya çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Malatya isim listesi)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (26 Kasım Cumartesi)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juan Mata örnek olmaya devam ediyor! Juan Mata örnek olmaya devam ediyor! 10:46
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? 10:46
Boluspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Boluspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 10:42
Fenerbahçe 1 haftada 3 derbiye çıkacak! Fenerbahçe 1 haftada 3 derbiye çıkacak! 10:41
Galatasaray hazırlıklara başlıyor! Galatasaray hazırlıklara başlıyor! 10:38
Galatasaray'da yönetim 12 isme yükseldi! Galatasaray'da yönetim 12 isme yükseldi! 10:29
Daha Eski
Tuzlaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 10:26
Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Transfer resmileşti Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Transfer resmileşti 09:52
Güneş'ten o ismin transferine onay çıktı! Güneş'ten o ismin transferine onay çıktı! 09:40
Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim 09:26
Fatih Terim'in annesi vefat etti Fatih Terim'in annesi vefat etti 22:41
Beşiktaş ve Başakşehir istiyordu! Resmi açıklama geldi Beşiktaş ve Başakşehir istiyordu! Resmi açıklama geldi 22:42