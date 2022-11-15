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Savunma Konya’nın işi

5 maçlık 3 puan hasretine Kayseri’de son veren Konyaspor, yediği 9 golle zirvede yer aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
Savunma Konya’nın işi

Spor Toto Süper Lig'de 5 maçtır yenilmeyen Kayserispor'u deplasmanda 2-1'lik sonuçla mağlup ederek, 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Konyaspor bu sezon savunmasıyla da adından söz ettiriyor. Spor Toto Süper Lig'de 14 karşılaşmaya çıkan Konya ekibi, kalesinde sadece 9 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı durumunda bulunuyor. İlhan Palut'un öğrencileri, bu başarısıyla Avrupa'da da 4. sırayı almayı başardı.

KALEYi GOLE KAPATTI

Anadolu Kartalı, toplam 7 karşılaşmada rakiplerine gol şansı tanımazken, maç başına 0,64 gol ortalaması yakaladı. Öte yandan Kayserispor galibiyetiyle Dünya Kupası arasına 4. sırada giren Konyaspor'da futbolculara 10 gün izin verildi. Takım, 24 Kasım Perşembe günü Kayacık Tesisleri'nde toplanacak. Konya'da 4-5 gün hazırlıklarını sürdürecek olan yeşil-beyazlı ekip, daha sonra Antalya'ya geçerek kampa girecek

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