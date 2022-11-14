Ne Gümrük Ne Antep

Süper Lig'de günün ilk maçı gol düellosuna sahne oldu. Karagümrük, 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip, 13'üncü dakikada Ertuğrul'un attığı golle 1-0 öne geçti. Antep'te Figueiredo 20'de skoru 2-0'a taşıdı. Karagümrük 32'de Baniya ile farkı 1'e indirdi ve devre 2-1 bitti.

BİR TOP DİREKTE

İkinci yarıya da istekli başlayan Karagümrük, Baniya'nın 52'de attığı golle eşitliği sağladı. Gaziantep 65'te Merkel ile tekrar öne geçti ve skoru 3-2'ye taşıdı. 69'da Karagümrüklü Kouassi tabelayı 3-3'e getirdi. 78'de Baniye'nın bir şutu direkten döndü. Müthiş gol düellosu 3-3 berabere bitti ve iki ekip 1'er puana razı oldu.

BÖYLE GOL YERSENİZ

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, maç sonu savunma hatalarına dikkati çekti. İtalyan hoca, "İlk duran topta yine konsantrasyon ve dikkat hatası nedeniyle gol yedik. Sonra tekrar aynı tipte gol yedik. Devamında 2-2'yi bulduk. Oyunu elimize alacağımız dönemde yine yemememiz gereken bir gol yedik. Bu tip goller yerseniz, sonuç böyle oluyor" dedi.

İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "İkinci yarı, gösterdiğimiz futbol ve skor istediğimiz gibi olmadı. Dünya Kupası arasında neden bu kadar basit gol yediğimize çalışacağız. İkinci yarı gölge markaj yaptık. Bu da 3-3'lük skora neden oldu."

ÖNE GEÇMEK YARAMIYOR

Gaziantep FK bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Kırmızı-siyahlılar (12), skor avantajını yakaladığı dokuz maçın sadece dördünden galibiyetle ayrıldı (3 beraberlik, 2 yenilgi).