Penaltı isyanı

Sivasspor cephesi de mücadele sonunda maçın hakemi Hüseyin Göçek'ten şikayetçiydi. Karşılaşmanın ilk devresinde Serdar Aziz'in ceza sahası içinde eline gelen topta penaltı beklediler. Hüseyin Göçek burada VAR başındaki Özgüç Türkalp ile bir süre görüştü. İnceleme tavsiyesi çıkmadı.
Sivasspor cephesi de mücadele sonunda maçın hakemi Hüseyin Göçek'ten şikayetçiydi. Karşılaşmanın ilk devresinde Serdar Aziz'in ceza sahası içinde eline gelen topta penaltı beklediler. Hüseyin Göçek burada VAR başındaki Özgüç Türkalp ile bir süre görüştü. İnceleme tavsiyesi çıkmadı.