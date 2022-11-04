Haberler Süper Lig Ümraniyespor - Alanyaspor maçı CANLI

Ümraniyespor - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Ümraniyespor son olarak ligde Beşiktaş deplasmanında 5-2 mağlup olmuştu. Misafir takım Alanyaspor ise kendi evinde Gaziantep FK karşısında 2-0 kazanmıştı. Ümraniyespor - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 19:58 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 20:00
Ümraniyespor - Alanyaspor maçı CANLI

Ümraniyespor ve Alanyaspor Süper Lig'in 13. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir

ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Oğuz, Fer, Efecan, Eduardo, Ahmed Hassan, Doumbia

ÜMRANİYESPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Alanyaspor maçı 4 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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