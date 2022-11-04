Ümraniyespor - Alanyaspor maçı CANLI

Ümraniyespor ve Alanyaspor Süper Lig'in 13. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir

ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Oğuz, Fer, Efecan, Eduardo, Ahmed Hassan, Doumbia

ÜMRANİYESPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Alanyaspor maçı 4 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.