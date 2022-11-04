Kasımpaşa - Ankaragücü maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa son olarak ligde deplasmanda oynadığı Konyaspor maçından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü. Konuk ekip Ankaragücü ise geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor'u 4-1'lik skorla geçmişti. Kasımpaşa - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

Kasımpaşa ve Ankaragücü Süper Lig'in 13. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Petretta, Tirpan, Celina, Aytaç, Fall, Ahmet, Ali

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga Ciğerci, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı 4 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.