Kayseri döndü

Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Kayserispor, Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. 13'te Belhanda'dan aldığı pasa iyi vuruş yapan Ndiaye, konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. 35'te Akintola'nın şutu dışarı gitti. 45+2'de ise bu kez Belhanda'nın vuruşu direğin yanından oyun alanını terk etti.

CARDOSO COŞTU

65'te Karimi'nin hatasını affetmeyen Onyekuru, farkı ikiye çıkarttı: 0-2. 67'de Cardoso'nun ortasında iyi bir tek vuruş yapan Gavranovic, durumu 2-1'e getirdi. 82'de Emrah Başsan'ın ortasında Cardoso eşitliği sağladı: 2-2. Son anları nefes kesen maçın ardından Adana Demirspor 23, Kayserispor 20 puana çıktı.

CARDOSO ŞOV YAPTI

Kayserispor'un yıldızı Miguel Cardoso, Adana Demirspor karşısında geri dönüşün fitilini ateşledi. Önce 67'de Gavranovic'in golünde asist yapan yıldız, 82'de ise kafasıyla ağları buldu. Cardoso, 4 gol, 2 asiste ulaştı.

PENALTIYI İPTAL ETTİ

39. dakikada Onyekuru'nun yerde kalması nedeniyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Sonrasında VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Volkan Bayarslan, kalecinin topa değmesi gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

ERTAÇ DEVLEŞTİ

Son anlarda Kayserispor öne geçmeye çok yaklaştı. Mane'nin şutunda kaleci Ertaç Özbir topu 90'dan çıkartmayı başardı.

BELHANDA BOŞ GEÇMEDİ

ADANA Demir'de sezonun yıldızı Belhanda, Kayserispor maçında da sahne aldı. 13. dakikada Ndiaye'den aldığı pası yine Senegalli oyuncuya aktaran Faslı yıldız, bu sezon 3. asistini yaptı. Belhanda'nın 5 de golü var.