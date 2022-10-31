Dört dörtlük Ankaragücü

Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Ankaagücü, Hatayspor'u 4 golle geçti. Sarılacivertliler, Beridze, Taylan, Sowe ve Diack'ın golleriyle farka koştu. Hatay'ın tek sayısı penaltıdan El Kaabi'yle geldi. A.Gücü, 2 maç sonra kazanırken, bordo-beyazlılar ise Beşiktaş galibiyetini taçlandıramadı.
ZAFERİ HAK ETTİK
Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Erdoğan, "İlk andan itibaren maçı domine ettik. 4 attık, 4-5 de net pozisyona girdik" dedi.