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Dört dörtlük Ankaragücü

Başkent ekibi, hocası Ömer Erdoğan’ın eski takımı Hatay’a patladı. Sowe-Taylan gol ve asistlerle coştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Dört dörtlük Ankaragücü

Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Ankaagücü, Hatayspor'u 4 golle geçti. Sarılacivertliler, Beridze, Taylan, Sowe ve Diack'ın golleriyle farka koştu. Hatay'ın tek sayısı penaltıdan El Kaabi'yle geldi. A.Gücü, 2 maç sonra kazanırken, bordo-beyazlılar ise Beşiktaş galibiyetini taçlandıramadı.

ZAFERİ HAK ETTİK

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Erdoğan, "İlk andan itibaren maçı domine ettik. 4 attık, 4-5 de net pozisyona girdik" dedi.

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