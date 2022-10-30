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Kayserispor Adana Demirspor: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 19:04 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 19:20
Kayserispor Adana Demirspor: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kayserispor ve Adana Demirspor Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Adana Demirspor adına golleri 12. dakikada B. Ndiaye ve 65. dakikada Onyekuru kaydetti. Ev sahibi Kayserispor'da ise 67. dakikada Gavranovic ağları havalandırdı. Ardından sahneye 82. dakikada Cardoso çıktı ve Kayserispor adına skoru eşitleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla Adana Demirspor 23 puanla 2. sırada yer aldı. Kayserispor ise 20 puanla 8. sırada bulunuyor.

Önümüzdeki hafta Kayserispor Gaziantep FK'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

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