Hatayspor hazır kıta

Hatayspor, bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sıradaki bordo-beyazlılar, çıkış yakalamak için güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Hatay ekibinde sakatlığı süren Soni ve kart cezalısı Falette forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sıradaki bordo-beyazlılar, çıkış yakalamak için güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Hatay ekibinde sakatlığı süren Soni ve kart cezalısı Falette forma giyemeyecek.