Antalyaspor 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalyaspor ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Kritik mücadeleyi 90+7. dakikada Veysel Sarı'nın attığı golle 2-1 kazanan Akdeniz ekibi 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un diğer golünü 45+2. dakikada Fernando Martins kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü 26. dakikada Adi Mehremic attı.



ANTALYASPOR 6 MAÇ SONRA KAZANDI!

İstanbulspor'u son dakikada mağlup eden Antalyaspor, Süper Lig'deki galibiyet hasretini sonlandırdı. Kırmızı-beyazlılar ligde 6 maçın ardından 3 puanla tanıştı.



İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDI!

İstanbulspor'da Eduard Rroca müsabakanın 61. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 10'a yükseltti. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Antalyaspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.