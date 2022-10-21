Haberler Süper Lig Antalyaspor 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalyaspor 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 11. haftanın açılış maçında Antalyaspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 90+7. dakikada Veysel Sarı'nın attığı golle 2-1 kazanan Akdeniz ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Antalyaspor'un diğer golünü 45+2. dakikada Fernando Martins kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü 26. dakikada Adi Mehremic attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 22:04 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 22:15
Antalyaspor 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalyaspor ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Kritik mücadeleyi 90+7. dakikada Veysel Sarı'nın attığı golle 2-1 kazanan Akdeniz ekibi 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un diğer golünü 45+2. dakikada Fernando Martins kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü 26. dakikada Adi Mehremic attı.

ANTALYASPOR 6 MAÇ SONRA KAZANDI!
İstanbulspor'u son dakikada mağlup eden Antalyaspor, Süper Lig'deki galibiyet hasretini sonlandırdı. Kırmızı-beyazlılar ligde 6 maçın ardından 3 puanla tanıştı.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDI!
İstanbulspor'da Eduard Rroca müsabakanın 61. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 10'a yükseltti. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Antalyaspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

DİĞER
Şarkıcı Levent Yüksel'e eşinden romantik kutlama! "Seni dünyalara değişmem"
Hakan Ural ‘üç numara’ dediği kızını ve güzel eşini paylaştı! Gören hayran kaldı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’ın ardından...
Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı
Pelkas'a 2 sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı
G.Saray'dan İtalyan kaleciye kanca!
TV8,5 CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Mutlu'dan Aliyev'in halter kaldırmasına yorum! "Çok Korktum"
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı F.Bahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı 20:25
Anadolu Efes - Alba Berlin | CANLI Anadolu Efes - Alba Berlin | CANLI 19:42
Eczacıbaşı'dan rahat galibiyet! Eczacıbaşı'dan rahat galibiyet! 19:33
G.Saray'dan İtalyan kaleciye kanca! G.Saray'dan İtalyan kaleciye kanca! 18:53
Antalyaspor - İstanbulspor maçı CANLI Antalyaspor - İstanbulspor maçı CANLI 18:35
Trabzonspor'dan Bartın'a destek kampanyası Trabzonspor'dan Bartın'a destek kampanyası 18:24
Daha Eski
Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı 18:08
Simona Halep'e geçici men cezası Simona Halep'e geçici men cezası 18:00
USPA ile haftanın en şık hareketleri | İZLE USPA ile haftanın en şık hareketleri | İZLE 16:56
Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? 16:46
Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? 16:32
Benzema'dan A.Gücü'nün eski yıldızına gönderme Benzema'dan A.Gücü'nün eski yıldızına gönderme 16:31