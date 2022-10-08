GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ İZLE | Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? | BJK MAÇI CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken son hazırlıklarını tamamlayan takım Çotanak Spor Kompleksi'nde mücadele edecek. Siyah beyazlıların deplasmanda yapacağı karşılaşmada Salih Uçan sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalırken Kartal'da sakatlıklarını atlatan Georges-Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal, Giresun kadrosuna girmeyi başardı. Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı, saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI , SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor

Onurcan, Alper, Ramon, Perez, Hayrullah, Sainz, Cem, Görkem, Campuzano, Bajic, Kuwas

Beşiktaş

Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku (Umut), Josef, Tayfur (Gedson), Alli, Muleka, Redmond, Weghorst