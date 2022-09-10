Konyaspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Süper Lig'de 6. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki takım, Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Zorlu karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını, Ekrem Kan ve Esat Sancaktar yapıyor.
Lig'de 3 maçtır galibiyet serisi bulunan Konyaspor kazanarak serisini devam ettirmek istiyor.
Hatayspor Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.
KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Muric, Bytyqi, Muhammet
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, Varga, El Kaabi
KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor ile Hatayspor arasındaki mücadele saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.