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Konyaspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda Hatayspor'u ağırlıyor. 11 puanla 2. sırada yer alan Konyaspor henüz ligde galibiyeti olmayan Hatayspor'u konuk ediyor. Konyaspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 16:51 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 16:52
Konyaspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Süper Lig'de 6. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki takım, Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Zorlu karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını, Ekrem Kan ve Esat Sancaktar yapıyor.

Lig'de 3 maçtır galibiyet serisi bulunan Konyaspor kazanarak serisini devam ettirmek istiyor.

Hatayspor Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Muric, Bytyqi, Muhammet

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, Varga, El Kaabi


KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Hatayspor arasındaki mücadele saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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