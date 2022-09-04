Konya zirvede

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Konyaspor, Giresun engelini de kayıpsız ve gol yemeden aştı. Yeşil-beyazlılar, deplasmanda karşılaştığı renktaşını Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 yendi. İlk yarısı 0-0 berabere sonuçlanan karşılaşmanın 51. dakikasında Konyaspor'da Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Muhammet Demir'in şık kafa vuruşu konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Konyaspor bu maçlarda hiç gol yemedi.



ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Daha önce de Fenerbahçe ve İstanbulspor'u mağlup eden Konyaspor, üst üste 3. galibiyetini almış oldu. Giresunspor ise bu sonuçla üst üste 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 11'e yükselterek maç fazlasıyla lider oldu.Karadeniz ekibi ise 6 puanda kaldı. Giresunspor, haftaya İstanbul'a Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Hatayspor'u konuk edecek.



PALUT: YOLA DEVAM

Ligde gol yemeden yoluna devam eden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, "Kazandığımız için mutluyuz. Ancak rehavete kapılmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü ligde her rakip çok zorlu" dedi.



HAKAN KELEŞ: ÜZGÜNÜZ

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor karşısında iyi mücadel etmelerine rağmen gol bulamadıklarını belirterek, "Rakibimiz bu ligin güçlü ekiplerinden. İçerde puan kaybetmek istemezdik. Üzgünüz" ifadesini kullandı.



EKİM BAŞINDA EVİNE DÖNECEK

Konya BŞB Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları devam ediyor. Çim serimine başlanan stadyum, önümüzdeki hafta hibrit serimi yapılarak bakıma alınacak. Yeşil-beyazlı ekibin, 2 Ekim'deki Ümraniye maçıyla evine dönmesi bekleniyor. Konyaspor, Başakşehir ve F.Bahçe'yi çalışma sebebiyle Eskişehir'de konuk etmişti.



GÖRKEM BİTİYOR

Giresunspor, son olarak Willem II forması giyen Görkem Sağlam transferinde mutlu sona yaklaştı. 24 yaşındaki orta saha sözleşme görüşmeleri için Türkiye'ye geldi. Daha önce Bochum'da oynayan Görkem, Almanya U20'de 7 maça çıktı.