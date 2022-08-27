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Alanyaspor - İstanbulspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Alanya'nın sahasında oynanan mücadele 1-0'lık skorla konuk ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 23:51
Alanyaspor - İstanbulspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile İstanbulspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi İstanbulspor tek golle kazandı.

Maçın tek golünü 48. dakikada Ethemi kaydetti. Misafir takım bu skorla 1-0 öne geçti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve İstanbulspor deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.

Maçın 87. dakikasında misafir takımdan Abazaj gördüğü ikinci sarı kart nedenilyle oyundan atıldı.

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İstanbulspor aldığı galibiyetle birlikte, Süper Lig'deki ilk 3 puanını almış oldu.

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