Dele Alli Ahmet Nur Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! "Kendimi ispatlamak istiyorum"

İNGİLİZ BASINI: İSTANBUL RÜYASI

Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi İngiliz basınında da geniş yer buldu. The Sun gazetesinde yapılan yorumlarda "Dele Alli, Türkiye'de bir kahraman gibi karşılandı. İstanbul'a iner inmez, yeni oyuncularını görmek için havalimanına toplanan büyük kalabalıkla rüya gibi bir başlangıç yaptı" ifadeleri yer aldı.