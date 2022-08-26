Haberler Beşiktaş Dele Alli Ahmet Nur Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! "Kendimi ispatlamak istiyorum"

Dele Alli Ahmet Nur Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! "Kendimi ispatlamak istiyorum"

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız Dele Alli'nin imza süreci öncesi Ahmet Nur Çebi ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Dele Alli'nin, Beşiktaş transferi öncesi Ahmet Nur Çebi'ye yeniden futbola dönmek istediğini söylediği kaydedildi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 12:19
Dele Alli Ahmet Nur Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! "Kendimi ispatlamak istiyorum"

Süper Lig'deki son yılların en sansasyonel transferiyle Beşiktaş'a gelen Dele Alli'nin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Dele Alli Ahmet Nur Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! "Kendimi ispatlamak istiyorum"

Alex Ferguson'un, "İngiltere Milli Takımı'nın demirbaşı olur" dediği yıldız oyuncu, kariyerinde sert bir düşüş yaşamıştı. Piyasa değeri 100 milyon avroyu bulduktan sonra adeta furbola küsen 26 yaşındaki oyuncu, son olarak Everton'da da yedek klübesine mahkûm olmuştu. Siyah beyazlı yönetim hayal kırıklığı yaşamamak adına Dele Alli'den güvence aldı.

Dele Alli Ahmet Nur Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! "Kendimi ispatlamak istiyorum"

SAHADA SAVAŞACAĞIM
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi transferi öncesi oyuncuyla görüştü. Alli, "Ülkemde bana inanmadılar. Kendimi Beşiktaş'ta ispatlamak istiyorum. Sadece futbola odaklandım" deyince başkan ikna oldu ve transfer resmileşti.

Dele Alli Ahmet Nur Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! "Kendimi ispatlamak istiyorum"

Futbolcu imzası sonrası taraftara seslenirken, "Muhteşem bir kulübe geldim. Karşılamada taraftarın ilgisi inanılmazdı. Çok etkilendim. Onlara bu desteğin karşılığını antrenmanlarda çok çalışıp, sahada her dakika savaşarak vereceğim" dedi.

Dele Alli Ahmet Nur Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! "Kendimi ispatlamak istiyorum"

İNGİLİZ BASINI: İSTANBUL RÜYASI
Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi İngiliz basınında da geniş yer buldu. The Sun gazetesinde yapılan yorumlarda "Dele Alli, Türkiye'de bir kahraman gibi karşılandı. İstanbul'a iner inmez, yeni oyuncularını görmek için havalimanına toplanan büyük kalabalıkla rüya gibi bir başlangıç yaptı" ifadeleri yer aldı.

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