Dele Alli Ahmet Nur Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! "Kendimi ispatlamak istiyorum"

Süper Lig'deki son yılların en sansasyonel transferiyle Beşiktaş'a gelen Dele Alli'nin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
Alex Ferguson'un, "İngiltere Milli Takımı'nın demirbaşı olur" dediği yıldız oyuncu, kariyerinde sert bir düşüş yaşamıştı. Piyasa değeri 100 milyon avroyu bulduktan sonra adeta furbola küsen 26 yaşındaki oyuncu, son olarak Everton'da da yedek klübesine mahkûm olmuştu. Siyah beyazlı yönetim hayal kırıklığı yaşamamak adına Dele Alli'den güvence aldı.
SAHADA SAVAŞACAĞIM
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi transferi öncesi oyuncuyla görüştü. Alli, "Ülkemde bana inanmadılar. Kendimi Beşiktaş'ta ispatlamak istiyorum. Sadece futbola odaklandım" deyince başkan ikna oldu ve transfer resmileşti.