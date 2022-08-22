Sivasspor 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.
Zorlu müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki taraf da puanları paylaştı.
Sivasspor'un golünü 45. dakikada penaltıdan Max Gradel attı. Alanyaspor'un golü 90. dakikada Idrissa Doumbia'dan geldi.
Bu sonuçla ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor 2 puana ulaştı.
Alanyaspor ise puanını 5'e yükseltti.
Sivasspor gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Alanyaspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.