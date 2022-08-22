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Sivasspor 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sivasspor'un golünü 45. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti. Alanyaspor'un golü 90. dakikada Doumbia'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:14 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:30
Sivasspor 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.

Zorlu müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki taraf da puanları paylaştı.

Sivasspor'un golünü 45. dakikada penaltıdan Max Gradel attı. Alanyaspor'un golü 90. dakikada Idrissa Doumbia'dan geldi.

Bu sonuçla ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor 2 puana ulaştı.

Alanyaspor ise puanını 5'e yükseltti.

Sivasspor gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Alanyaspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

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