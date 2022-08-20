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Hatayspor 1-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Hatayspor'u Figueiredo ve Jevtovic'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:16 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:17
Hatayspor 1-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Konuk takım, rakibini 7. dakikada Joao Figueiredo ve 49. dakikada Marko Jevtovic'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Akdeniz ekibinin tek golü ise 31. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi.

İlk haftayı bay geçen Hatayspor, ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı. Gaziantep FK ise puanını 7'ye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor, 28 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise 26 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Antalyaspor'u ağırlayacak.

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