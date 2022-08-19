Galeri Süper Lig İşte Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu! (2022/2023 sezonu 3. hafta)

İşte Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu! (2022/2023 sezonu 3. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini Bafetimbi Gomis'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

İşte Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu! (2022/2023 sezonu 3. hafta)

İşte Spor Toto Süper Lig’de güncel puan durumu! 2022/2023 sezonu 3. hafta

19-KASIMPAŞA: 0

İşte Spor Toto Süper Lig’de güncel puan durumu! 2022/2023 sezonu 3. hafta

18-İSTANBULSPOR: 0

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Spor Toto Süper Lig’de güncel puan durumu! 2022/2023 sezonu 3. hafta

17-KARAGÜMRÜK: 0

İşte Spor Toto Süper Lig’de güncel puan durumu! 2022/2023 sezonu 3. hafta

16-HATAYSPOR: 0

İşte Spor Toto Süper Lig’de güncel puan durumu! 2022/2023 sezonu 3. hafta

15-SİVASSPOR: 1

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