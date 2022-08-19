Haberler Süper Lig Durmak yok maça devam

Durmak yok maça devam

Lider Adana Demir, F.Bahçe karşısında yine zafer peşinde. Trabzon ise Antalya deplasmanında 3’te 3 yapmak istiyor. Giresun yenilgisiyle sarsılan G.Saray’ın, Ümraniye’ye konuk olacağı haftada, Beşiktaş ise Karagümrük karşısına çıkacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Durmak yok maça devam

İlk iki haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de heyecan yavaş yavaş artmaya başladı. Yeni transferlerin adapte olduğu, hakem tartışmalarının yaşandığı ve müthiş gollerin atıldığı 2. haftanın ardından zirvede averajla Adana Demirspor yer alıyor. 2'de 2 yapan son şampiyon Trabzonspor ise ikinci sırada yer alıyor. Heyecanın tam gaz sürdüğü ligin 3. haftası da birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Onyekuru ve Belhanda'nın şov yaptığı lider Adana Demirspor, Jorge Jesus'lu F.Bahçe'ye konuk olacak

GÖZLER ANADOLU'DA

Son şampiyon Trabzonspor, Nuri Şahin'li Antalyaspor deplasmanında 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Giresunspor mağlubiyetiyle şok yaşayan G.Saray, Ümraniyespor deplasmanında çıkış arayacak. Aslan, ilk hafta F.Bahçe'den puan alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Alanyaspor deplasmanından 3-3'lük beraberlikle dönen Beşiktaş taraftarı önünde Karagümrük karşısında olacak. Ankaragücü'nün bay geçtiği haftada, Anadolu'daki Hatayspor-Gaziantep FK ve Sivasspor-Alanyaspor maçlarını da futbolseverler merakla bekliyor.

GÖZLER ONLARDA: TORREİRA-MERTENS

Geçen hafta 50 bin taraftarı önünde Giresunspor'a mağlup olan G.Saray, Ümraniyespor'a konuk olacak. Bu karşılaşmada gözler süper transferler Torreira ve Mertens'in üzerinde olacak. Yıldızların bu hafta 11'de şans bulması bekleniyor.

BU KEZ 11'DE OLACAK: ABDÜLKADİR ÖMÜR

Hatayspor karşılaşmasında 46'da oyuna giren ve 71'de attığı harika golle Trabzonspor'u ipten alan Abdülkadir Ömür, Antalyaspor deplasmanında ilk 11'deki yerini garantiledi. Ömür, Abdullah Avcı'nın en büyük kozlarından olacak.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA: VALERİEN İSMAEL

Oyun sistemi tartışılan Valerien İsmael, geçen hafta Alanyaspor maçında oynattığı futbolla da sınıfta kalmıştı. 3-0'dan 3-3'lük beraberlik sonrası eleştiri okları yeniden ona yöneldi. Karagümrük maçında kendini affettirmek istiyor.

DEVAMI GELECEK Mİ?: ARDA GÜLER

F.Bahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Kasımpaşa karşısında 2 gol atarak dikkat çekmişti. Taraftarların, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynamasını istediği Arda Güler'in göstereceği yeni performans da merakla bekleniyor.

HAFTANIN RAKAMLARI

1: Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında üst üste iki sezona ikide iki yaparak başlayan ilk teknik direktör olarak adını tarihe yazdırmayı başardı.

5: İlk iki maçta beş isabetli şut gören Trabzonspor 2016/17'den (4) bu yana ilk iki haftalar itibarıyla rakiplerini en düşük sayıda tuttuğu başlangıcı yaptı.

2: Galatasaray'ı 1-0 yenen Giresunspor, bu rekabet tarihinde bir ilki başardı. Rakibini üst üste iki Süper Lig maçında ilk kez mağlup etmeyi başardı.

3: Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Eylül 2021'deki Adana Demirspor maçından bu yana ilk kez üç farklı öne geçtiği bir maçta puan kaybetti.

22: Beşiktaş, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15'ten bu yana topa en az sahip olduğu (%22) ve en az isabetli pas yaptığı (121) maçı oynadı.

4: Kasımpaşa, lig tarihinde bir sezonun ilk iki maçını 4+ farkla kaybeden ilk takım oldu. İlk hafta Başakşehir'den 4 yiyen Paşa, F.Bahçe'ye de 6-0 mağlup oldu.

5: Arda Güler, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu (17 yaş 171 gün).

13: Süper Lig'in ilk iki haftasında en fazla şut çeken (41), gol beklentisi üreten (5.6 xG) ve net gol pozisyonu yakalayan (13) takım Jesus'un Fenerbahçe'si oldu.

DİĞER
Cristiano Ronaldo hiç beklemediği yerden ret yedi! Transfer olmaya istekliydi…
Çin - Tayvan gerilimi artıyor! Çin'in 51 savaş uçağı Tayvan hava sahasında!
Samuel için İngiliz ekibi devrede! İşte son teklif
Fırtına Naci Ünüvar'da sona geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Viyana fatihi
A. Wien-F.Bahçe maçında sahaya taraftar girdi!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
MasterChef ana kadroya kim girdi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rahat rahat Rahat rahat 06:32
Jesus ustalığı Jesus ustalığı 06:31
Viyana fatihi Viyana fatihi 06:23
A. Wien-F.Bahçe maçında sahaya taraftar girdi! A. Wien-F.Bahçe maçında sahaya taraftar girdi! 01:43
UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları 01:36
UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları 01:35
Daha Eski
Bayındır: Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz! Bayındır: Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz! 00:50
Bayındır: Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz! Bayındır: Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz! 00:50
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:49
Jesus'tan flaş King sözleri! Jesus'tan flaş King sözleri! 00:47
“Kolay kolay elenmeyeceğiz” “Kolay kolay elenmeyeceğiz” 00:42
Szalai: Turu geçmek istiyoruz! Szalai: Turu geçmek istiyoruz! 00:42