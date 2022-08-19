Durmak yok maça devam

İlk iki haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de heyecan yavaş yavaş artmaya başladı. Yeni transferlerin adapte olduğu, hakem tartışmalarının yaşandığı ve müthiş gollerin atıldığı 2. haftanın ardından zirvede averajla Adana Demirspor yer alıyor. 2'de 2 yapan son şampiyon Trabzonspor ise ikinci sırada yer alıyor. Heyecanın tam gaz sürdüğü ligin 3. haftası da birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Onyekuru ve Belhanda'nın şov yaptığı lider Adana Demirspor, Jorge Jesus'lu F.Bahçe'ye konuk olacak



GÖZLER ANADOLU'DA



Son şampiyon Trabzonspor, Nuri Şahin'li Antalyaspor deplasmanında 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Giresunspor mağlubiyetiyle şok yaşayan G.Saray, Ümraniyespor deplasmanında çıkış arayacak. Aslan, ilk hafta F.Bahçe'den puan alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Alanyaspor deplasmanından 3-3'lük beraberlikle dönen Beşiktaş taraftarı önünde Karagümrük karşısında olacak. Ankaragücü'nün bay geçtiği haftada, Anadolu'daki Hatayspor-Gaziantep FK ve Sivasspor-Alanyaspor maçlarını da futbolseverler merakla bekliyor.



GÖZLER ONLARDA: TORREİRA-MERTENS



Geçen hafta 50 bin taraftarı önünde Giresunspor'a mağlup olan G.Saray, Ümraniyespor'a konuk olacak. Bu karşılaşmada gözler süper transferler Torreira ve Mertens'in üzerinde olacak. Yıldızların bu hafta 11'de şans bulması bekleniyor.



BU KEZ 11'DE OLACAK: ABDÜLKADİR ÖMÜR



Hatayspor karşılaşmasında 46'da oyuna giren ve 71'de attığı harika golle Trabzonspor'u ipten alan Abdülkadir Ömür, Antalyaspor deplasmanında ilk 11'deki yerini garantiledi. Ömür, Abdullah Avcı'nın en büyük kozlarından olacak.



ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA: VALERİEN İSMAEL



Oyun sistemi tartışılan Valerien İsmael, geçen hafta Alanyaspor maçında oynattığı futbolla da sınıfta kalmıştı. 3-0'dan 3-3'lük beraberlik sonrası eleştiri okları yeniden ona yöneldi. Karagümrük maçında kendini affettirmek istiyor.



DEVAMI GELECEK Mİ?: ARDA GÜLER



F.Bahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Kasımpaşa karşısında 2 gol atarak dikkat çekmişti. Taraftarların, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynamasını istediği Arda Güler'in göstereceği yeni performans da merakla bekleniyor.



HAFTANIN RAKAMLARI



1: Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında üst üste iki sezona ikide iki yaparak başlayan ilk teknik direktör olarak adını tarihe yazdırmayı başardı.



5: İlk iki maçta beş isabetli şut gören Trabzonspor 2016/17'den (4) bu yana ilk iki haftalar itibarıyla rakiplerini en düşük sayıda tuttuğu başlangıcı yaptı.



2: Galatasaray'ı 1-0 yenen Giresunspor, bu rekabet tarihinde bir ilki başardı. Rakibini üst üste iki Süper Lig maçında ilk kez mağlup etmeyi başardı.



3: Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Eylül 2021'deki Adana Demirspor maçından bu yana ilk kez üç farklı öne geçtiği bir maçta puan kaybetti.



22: Beşiktaş, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15'ten bu yana topa en az sahip olduğu (%22) ve en az isabetli pas yaptığı (121) maçı oynadı.



4: Kasımpaşa, lig tarihinde bir sezonun ilk iki maçını 4+ farkla kaybeden ilk takım oldu. İlk hafta Başakşehir'den 4 yiyen Paşa, F.Bahçe'ye de 6-0 mağlup oldu.



5: Arda Güler, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu (17 yaş 171 gün).

13: Süper Lig'in ilk iki haftasında en fazla şut çeken (41), gol beklentisi üreten (5.6 xG) ve net gol pozisyonu yakalayan (13) takım Jesus'un Fenerbahçe'si oldu.

