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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bandırmaspor'u play-off finalinde mağlup ederek Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 22:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u tebrik etti.

Erdoğan sosyal medya hesabından, "Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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