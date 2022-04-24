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Yeni Malatyaspor - Konyaspor: 2-3 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. İkincilik için Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı, Koka ve Skubic'in kaydettiği gollerle rakibini mağlup etti. Yeni Malatyaspor'da ise Campi 20. dakikada takımını eksik bırakırken goller ise Tetteh ve Dicko'dan geldi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 17:57 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 18:35
Yeni Malatyaspor - Konyaspor: 2-3 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında zirve yarışının önemli takımlarından Konyaspor'u ağırladı.

Yeşil-beyazlı ekip küme düşen rakibi karşısında zorlansa da 3-2'lik skorlar 3 puanı almayı başardı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Abdülkerim Bardakçı, 37. dakikada Koka ve 59. dakikada Skubic kaydetti.

Yeni Malatyaspor'da Campi 20. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Akdeniz ekibinde goller 47. dakikada Tetteh ve 63. dakikada penaltıdan Dicko ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor 20 puanda kalırken Konyaspor ise 64 puana çıkarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Ligde Yeni Malatyaspor gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

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