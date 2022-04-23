Fatih Karagümrük Giresunspor : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmalarında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 52. dakikada Aleksandar Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz'dan geldi. Giresunspor'un tek golünü ise 48. dakikada Chiquinho attı.

Ev sahibinde Jimmy Durmaz 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Giresunspor 40 puanda kalırken Karagümrük 50 puana ulaştı.