Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük Giresunspor : 2-1 | MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük Giresunspor : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmalarında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 52. dakikada Aleksandar Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz'dan geldi. Giresunspor'un tek golünü ise 48. dakikada Chiquinho attı. Ev sahibinde Jimmy Durmaz 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Giresunspor 40 puanda kalırken Karagümrük 50 puana ulaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 17:54
Fatih Karagümrük Giresunspor : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmalarında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 52. dakikada Aleksandar Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz'dan geldi. Giresunspor'un tek golünü ise 48. dakikada Chiquinho attı.

Ev sahibinde Jimmy Durmaz 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Giresunspor 40 puanda kalırken Karagümrük 50 puana ulaştı.

DİĞER
Bestemsu Özdemir yeni sevgisiyle ilk kez el ele! "Şans bu sefer benden yana"
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz
F.Bahçe'den Crespo açıklaması! Sağlık durumu...
G.Saray'ın Altay maçı kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İzmir'de Arda Turan'a büyük ilgi!
Süper Lig'de bir veda daha!
Başkan Erdoğan'dan çocuklara tavsiye
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Çam ve Sakura Hastanesi'nden 23 Nisan'a özel oyun alanı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 17:00
Ronaldo'dan bir ilk! La Liga ve Premier Lig'de... Ronaldo'dan bir ilk! La Liga ve Premier Lig'de... 16:46
Visca ve Abdülkadir gol orucunu bozmak istiyor Visca ve Abdülkadir gol orucunu bozmak istiyor 16:46
AZ Alkmaar - Heerenveen maçı saat kaçta? AZ Alkmaar - Heerenveen maçı saat kaçta? 16:44
Arsenal ManU'yu 3 golle devirdi! Arsenal ManU'yu 3 golle devirdi! 16:38
NEC Nijmegen - Ajax maçı saat kaçta? NEC Nijmegen - Ajax maçı saat kaçta? 16:35
Daha Eski
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Ali Koç Jorge Jesus için Portekiz'e gitti Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Ali Koç Jorge Jesus için Portekiz'e gitti 16:14
Real Betis - Valencia maçı saat kaçta? Real Betis - Valencia maçı saat kaçta? 16:08
Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı | CANLI Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı | CANLI 15:54
Beşiktaş evinde hata yapmadı! Beşiktaş evinde hata yapmadı! 15:36
PSG - Lens maçı ne zaman? PSG - Lens maçı ne zaman? 15:35
Saint-Etienne - Monaco maçı ne zaman? Saint-Etienne - Monaco maçı ne zaman? 15:33