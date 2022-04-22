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Fenerbahçe'de İsmail Kartal Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekibin 6-0'lık farkı bir skorla kazandığı maçın ardınan teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Crespo'nun son durumuyla ilgili konuşan Kartal "Miguel Crespo hastanede, cumartesi günü MR sonuçları çıktıktan sonra durumu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 23:08 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 23:44
Fenerbahçe'de İsmail Kartal Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartalaçıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"Rizespor'un agresif oynayacağını tahmin ediyorduk. Sabırlı ve sakin olmamız gerektiğini söylemiştim. Çok motive olmuşlardı ama kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı, takım rahatladı. Erken bulduğum gol ve penaltı golleriyle devre 3-0 bitti. Farklı kazandık, mutluyuz.

4 lig, 1 de hazırlık maçında gol yemedik çok şükür. Oyun içinde mevkileri çok değişiyoruz, rakibi şaşırtmak istiyoruz. Oyuncularım da bundan keyif alıyor, bana bunu söylüyorlar.

Rizespor'a başarılar diliyorum. Rizespor'un büyükleri vardır, buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyorlar.

Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. Takımda bir dengemiz var, herkes elinden geleni yapıyor. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyim.

Miguel Crespo hastanede, cumartesi günü MR sonuçları çıktıktan sonra durumu değerlendireceğiz."

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