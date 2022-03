Erdoğan'ın vizyonu

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilecek Basketbol Gelişim Merkezi'nin arazisinde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu'na ziyaretinde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti. İnceleme sırasında bir açıklama yapan Kasapoğl "Türkiye iddiasını her alanda, her geçen gün yükseklere taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, engin vizyonuyla her alanda olduğu gibi sporda da daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. İnanıyorum ki sadece ülkemizin değil dünyanın en prestijli basketbol tesislerinden birisi olacak" ifadelerini kullandı.



"BU YOLDA YÜRÜYECEĞİZ"

Kasapoğlu ayrıca Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştireceğini belirtti. Kasapoğlu "Türkiye her alanda olduğu gibi sporda da gençlik yatırımlarında da birer birer hedeflerini gerçekleştirirken, hedefleri büyüterek yürümeye devam edecek" dedi.