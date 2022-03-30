Göksel Gümüşdağ: Tahkim Kurulu tarihi bir karar aldı!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

MHK'nın aldığı kararla ilgili gündem maddesini değerlendirdik. Benim görüşüm belli. Ben bu MHK'nın kararının doğru olmadığını savundum, 3 kere açıklama yaptım. Tahkim Kurulu, kararı bozdu. Dolayısıyla Tahkim tarihi bir karar aldı, bu benim şahsi görüşüm.

Bugün 8 hafta var, o gün 10 hafta vardı. Kişilerle ilgili bilgi, belge varsa paylaşılır. Yüz kızartıcı bir şey varsa, hepimiz saygı duyarız. Tecrübem vicdanı, kanuni, hukuki bir karar olmadığını söylüyor.

"TRABZONSPOR HAKKIYLA ZİRVEDE"

Ligin tesciliyle ilgili bir sorun olmaması lazım. Trabzonspor, hakkıyla zirvede. Konyaspor da keza öyle. Onların mücadelesine böyle bir şey karıştırmak olmaz.