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Miralem Pjanic göze giremedi!

Teknik direktör Valerien İsmael; Bosna Hersekli oyuncu Pjanic'e saygı duyduğunu, özel bir oyuncu olduğunu ancak kendisine anlatılan ekonomik şartlara bakıldığında ona ödenecek rakamla sistemini işletecek santrforun transfer edilmesini tercih edeceğini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Miralem Pjanic göze giremedi!
Teknik direktör Valerien İsmael; Bosna Hersekli oyuncu Pjanic'e saygı duyduğunu, özel bir oyuncu olduğunu ancak kendisine anlatılan ekonomik şartlara bakıldığında ona ödenecek rakamla sistemini işletecek santrforun transfer edilmesini tercih edeceğini söyledi. Bu arada Pjanic ile G.Saray'ın da ilgilendiği ancak taraflar arasında resmi bir görüşme olmadığı belirtildi.
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