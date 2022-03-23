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Süper Lig Avrupa'nın dibinde! Teknik direktör...

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör değişiklikleri gündem oldu. Süper Lig 217 gün ortalamasıyla teknik direktörlerin en kısa görev aldığı lig oldu. İngiltere 772 gün ortalamasıyla zirvede yer aldı. İngiltere'nin en yakın rakibi ise 628 ile Almanya...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Süper Lig Avrupa'nın dibinde! Teknik direktör...

Türkiye'de teknik direktör değişiklikleri gündemden düşmüyor. Süper Lig, teknik direktörlerin ortalama görev süresi sıralamasında sınıfta kaldı.

Takvim'in haberine göre; Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunda teknik direktörlerin ortalama görev sürelerini araştırırken Avrupa'nın en değerli 10 ligindeki sıralamada Süper Lig, sonuncu oldu.

İngiltere Premier Ligi 772 gün ortalamasıyla teknik direktörlerin Avrupa'da en uzun süre görev yaptığı lig olurken, bu ortalama Süper Lig'de 217 gün olarak tescil edildi. Bu durum Süper Lig'deki takımların istikrarsız görüntüsünün adeta tescili olmuş durumda. Ortaya çıkan bu istatistiğin Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen teknik direktörlerinin Türkiye'de çalışmaya mesafeli bakmasının bir nedeni olduğu da iddialar arasında.

İŞTE O LİSTE:

İNGİLTERE: 772 GÜN
ALMANYA: 628 GÜN
İSPANYA: 617 GÜN
HOLLANDA: 610 GÜN
PORTEKİZ: 416 GÜN
RUSYA: 408 GÜN
FRANSA: 385 GÜN
İTALYA: 384 GÜN
BELÇİKA: 299 GÜN
TÜRKİYE: 217 GÜN

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