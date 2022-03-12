Haberler Süper Lig Kasımpaşa Rizespor : 3-1 | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa Rizespor : 3-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçta Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller Awer Mabil, Umut Bozok ve Mamadou Fall'dan geldi. Rizespor'un tek golünü ise Selim Ay kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35'e yükseltirken rahat bir nefes aldı. Rizespor ise 23 puanda kalarak kümede kalma umutlarını azalttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:59
Kasımpaşa Rizespor : 3-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller Awer Mabil, Umut Bozok ve Mamadou Fall'dan geldi. Rizespor'un tek golünü ise Selim Ay kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35'e yükseltirken rahat bir nefes aldı. Rizespor ise 23 puanda kalarak kümede kalma umutlarını azalttı.

Rizespor'da Baiano 86. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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