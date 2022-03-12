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Son dakika Beşiktaş haberleri: Önder Karaveli'den oyuncularına Galatasaray uyarısı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'la derbi mücadelesine çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli'nin, oyuncularını uyardığı ortaya çıktı. İşte Karaveli'nin o sözleri... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 08:23
Son dakika Beşiktaş haberleri: Önder Karaveli'den oyuncularına Galatasaray uyarısı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, pazartesi günkü rakipleri Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesini ekibiyle takip ederken, sarı-kırmızılıları analiz etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Önder Karaveli'den oyuncularına Galatasaray uyarısı!

Milliyet'te yer alan habere göre İspanyol deviyle deplasmanda golsüz berabere kalan Cimbom'un büyük maçlara çok farklı motive olduğunu vurgulayan Karaveli'nin "Rakibimizin ligde bulunduğu durum kimseyi yanıltmasın. Daha önce ligde oynadıkları Trabzonspor ve Avrupa'da çıktıkları Barcelona karşılaşmalarında gördük ki büyük maçlara farklı konsantre olup çıkıyorlar. Bu yüzden çok dikkatli olmalı ve son hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız" dediği öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Önder Karaveli'den oyuncularına Galatasaray uyarısı!

Galatasaray'ın her zaman çok güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik patronunun, "İşimiz hiç kolay değil. Rakibimiz nasıl büyük maçlara farklı bir anlayışla çıkıyor, biz de aynısını yapmalıyız. Derbilerin atmosferi her zaman farklı olmuştur. Bu yüzden dikkatli olup, hatasız oynarsak istediğimiz sonuçla sahadan ayrılabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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