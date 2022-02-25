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Gözler pazartesiye çevrildi

TFF Yayın İhale Komisyonu toplantısını gerçekleştirdi. Teklif veren firmalar son sunumunu yaptı. Pazartesi günü nihai karar verilecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
Gözler pazartesiye çevrildi

TFF tarafından Süper Lig ve 1. Lig maçları yayın haklarının devrine ilişkin ayın İhale Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, komisyon üyesi bazı TFF yöneticileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Toplantıda ihaleye teklif veren firmaların temsilcileri tarafından sunum yapıldı. Komisyon üyelerinin değerlendirmesinin ardından Ağaoğlu, Kulüpler Birliğine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. TFF Yayın İhale Komisyonu, yayın haklarının devri için bir sonraki toplantısını 28 Şubat Pazartesi günü yapacak. Söz konusu toplantıda ihalenin sonuçlanması bekleniyor.

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