Alanyaspor - Başakşehir maçı CANLI izle! Alanyaspor Başakşehir maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapıyor.
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Babacar
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Ömer Ali, Okaka
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Başakşehir maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Zorlu müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.