Haberler Süper Lig Alanyaspor - Başakşehir maçı CANLI izle! Alanyaspor Başakşehir maçı canlı anlatım

Alanyaspor - Başakşehir maçı CANLI izle! Alanyaspor Başakşehir maçı canlı anlatım

Alanyaspor ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Konuk ekip Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yükselişini sürdürmek istiyor. Ev sahibi Alanyaspor ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Alanyaspor - Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 15:59 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 16:20
Alanyaspor - Başakşehir maçı CANLI izle! Alanyaspor Başakşehir maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapıyor.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Babacar

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Ömer Ali, Okaka

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Başakşehir maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Zorlu müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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