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Tarık’tan Sivas’a gözdağı

Ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi Y.Malatya karşısında son bulan Adana Demirspor, Sivas'ta 3 puan hedefliyor. Mavi-Şimşekler'in sağ beki Tarık Çamdal, "Malatya karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Sivas'ta telafisi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Tarık’tan Sivas’a gözdağı
Ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi Y.Malatya karşısında son bulan Adana Demirspor, Sivas'ta 3 puan hedefliyor. Mavi-Şimşekler'in sağ beki Tarık Çamdal, "Malatya karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Sivas'ta telafisi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
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