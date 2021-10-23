Tarık’tan Sivas’a gözdağı

Ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi Y.Malatya karşısında son bulan Adana Demirspor, Sivas'ta 3 puan hedefliyor. Mavi-Şimşekler'in sağ beki Tarık Çamdal, "Malatya karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Sivas'ta telafisi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi Y.Malatya karşısında son bulan Adana Demirspor, Sivas'ta 3 puan hedefliyor. Mavi-Şimşekler'in sağ beki Tarık Çamdal, "Malatya karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Sivas'ta telafisi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.