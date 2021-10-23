Avusturya kampında sakatlık geçirdiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kaldığını hatırlatan Maxim, bu duruma alışkın olmadığını söyledi. Rumen yıldız, "İki maç oynadım ve yavaş yavaş form grafiğim yükselecektir. Grafiğimi yukarılarda tutup takıma destek olmaya çalışacağım. Ama sahada Maxim'in olup olmayışı çok önemli değil burada herkes skoru değiştirecek potansiyele sahip" diyerek sözlerini noktaladı.
Antep'e rakip fark etmez
Rumen yıldız, “Rakip kim olursa olsun fark etmiyor. 3-4 maç kazanırsak çok daha farklı şeyler göstereceğiz” dedi
Avusturya kampında sakatlık geçirdiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kaldığını hatırlatan Maxim, bu duruma alışkın olmadığını söyledi. Rumen yıldız, "İki maç oynadım ve yavaş yavaş form grafiğim yükselecektir. Grafiğimi yukarılarda tutup takıma destek olmaya çalışacağım. Ama sahada Maxim'in olup olmayışı çok önemli değil burada herkes skoru değiştirecek potansiyele sahip" diyerek sözlerini noktaladı.