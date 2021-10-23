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Antep'e rakip fark etmez

Rumen yıldız, “Rakip kim olursa olsun fark etmiyor. 3-4 maç kazanırsak çok daha farklı şeyler göstereceğiz” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Antep'e rakip fark etmez
Süper Lig'in 10. haftasında bugün Giresunspor ile karşılaşacak Gaziantep FK'nin yıldız oyuncusu Maxim iddialı açıklamalarda bulundu. Galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Rumen oyuncu, "Rakibimiz kim olursa olsun fark etmiyor 3-4 maç kazanırsak çok daha farklı şeyler göstereceğiz. Biz o maça 3 puan almak için çıkacağız. Bunu bir gelenek hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Avusturya kampında sakatlık geçirdiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kaldığını hatırlatan Maxim, bu duruma alışkın olmadığını söyledi. Rumen yıldız, "İki maç oynadım ve yavaş yavaş form grafiğim yükselecektir. Grafiğimi yukarılarda tutup takıma destek olmaya çalışacağım. Ama sahada Maxim'in olup olmayışı çok önemli değil burada herkes skoru değiştirecek potansiyele sahip" diyerek sözlerini noktaladı.
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