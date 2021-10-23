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Pesic’in gözü Gaziantep’te

Fatih Karagümrük'ün Sırp golcüsü Aleksandar Pesic, Hatayspor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ifade eden 29 yaşındaki forvet, "Son haftalarda yükselen bir form grafiğimiz var. İdmanlarda sıkı çalışıyoruz. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Serimizi 3 maça çıkartmak istiyoruz. Gol atarak takımıma katkı sağlamayı çok isterim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı. Bu sezon ligde 9 maça çıkan Pesic, 5 kez ağları sarstı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Pesic’in gözü Gaziantep’te
Fatih Karagümrük'ün Sırp golcüsü Aleksandar Pesic, Hatayspor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ifade eden 29 yaşındaki forvet, "Son haftalarda yükselen bir form grafiğimiz var. İdmanlarda sıkı çalışıyoruz. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Serimizi 3 maça çıkartmak istiyoruz. Gol atarak takımıma katkı sağlamayı çok isterim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı. Bu sezon ligde 9 maça çıkan Pesic, 5 kez ağları sarstı.
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