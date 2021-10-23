Diouf’un yeni hedefi K. Gümrük

Süper Lig'de 2.'lik koltuğunda oturan Hatayspor'da bu sezon Mame Diouf fırtınası esiyor. Ligde 8 maçta 5 kez ağları sarsan Senegalli oyuncu, Fatih Karagümrük karşılaşmasını da boş geçmek istemiyor. Çıkışlarını sürdürmeyi planladıklarını ifade eden 33 yaşındaki forvet, "Son iki maçımızdan zaferle ayrıldık. Ben de skora katkı sağladım. Bunu sürdürmek için Karagümrük karşısında da elimizden geleni yapacağız. Tabii ki gollerim önemli fakat takımın başarısı daha önemli. Umarım 3'te 3 yaparız" ifadesini kullandı.