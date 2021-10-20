Riva'da dev buluşma gerçekleşiyor! TFF MHK ve Kulüpler Birliği La Liga modelini getiriyor

Hakem tartışmaları her hafta gündemi meşgul ederken, Kulüpler Birliği de köklü bir değişim için düğmeye bastı. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, MHK çalıştayını yürüten Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve alt lig temsilcisi ile bugün saat 15.00'te Riva'da bir araya geliyor. Toplantıya TFF ve MHK yetkililerinin de katılması bekleniyor. Hakemlik müessesesinin köklü bir değişime gitmesi için yapılması gerekenler, uygulanacak yeni yol haritası ve eğitimlerle ilgili sistem değişikliğinin ön planda tutulacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.

LA LIGA MODELİ GELİYOR Sabah'ın haberine göre; Kulüpler Birliği, özellikle İspanya'da uygulanan hakem atama modelinin Türkiye'de de kullanılması için yaptığı çalışmaları tamamlandı. İspanya'daki hakem atamalarında kullanılan yapay zeka modelini hazırlayan şirketle anlaşarak Türkiye'ye özel bir yazılım yaptırıldı. Hazırlanan program da bu toplantıda sunulacak. Yeni yazılımda; hakem atamaları, hakemlerin son iki yıldaki performansının not ortalaması ve hangi maçlarda nasıl performans ortaya koyduğunun detayları yer alacak.