Haberler Süper Lig Riva'da dev buluşma gerçekleşiyor! TFF MHK ve Kulüpler Birliği La Liga modelini getiriyor

Riva'da dev buluşma gerçekleşiyor! TFF MHK ve Kulüpler Birliği La Liga modelini getiriyor

Son dakika haberi... Son zamanlarda sıkça yaşanan hakem hatalarının son bulması adına kritik bri toplantı gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurlu (MHK) ve Kulüpler Birliği, Riva'da toplanacak. Süper Lig'de yaşanan tüm sorunların masaya yatırılmasının beklendiği toplantıda, hakemlik atamalarından kurul seçimlerine kada birçok konuda önemli görüşmeler yaşanacak. Türk futbolu adına oldukça kritik bir toplantı olacak ve görüşme saat 15.00'te başlayacak. Öte yandan bundan böyle, La Liga modelinin Türkiye'ye uyarlanması da gündeme gelecek. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Riva'da dev buluşma gerçekleşiyor! TFF MHK ve Kulüpler Birliği La Liga modelini getiriyor

Hakem tartışmaları her hafta gündemi meşgul ederken, Kulüpler Birliği de köklü bir değişim için düğmeye bastı. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, MHK çalıştayını yürüten Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve alt lig temsilcisi ile bugün saat 15.00'te Riva'da bir araya geliyor. Toplantıya TFF ve MHK yetkililerinin de katılması bekleniyor. Hakemlik müessesesinin köklü bir değişime gitmesi için yapılması gerekenler, uygulanacak yeni yol haritası ve eğitimlerle ilgili sistem değişikliğinin ön planda tutulacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.

Riva'da dev buluşma gerçekleşiyor! TFF MHK ve Kulüpler Birliği La Liga modelini getiriyor

LA LIGA MODELİ GELİYOR

Sabah'ın haberine göre; Kulüpler Birliği, özellikle İspanya'da uygulanan hakem atama modelinin Türkiye'de de kullanılması için yaptığı çalışmaları tamamlandı. İspanya'daki hakem atamalarında kullanılan yapay zeka modelini hazırlayan şirketle anlaşarak Türkiye'ye özel bir yazılım yaptırıldı. Hazırlanan program da bu toplantıda sunulacak. Yeni yazılımda; hakem atamaları, hakemlerin son iki yıldaki performansının not ortalaması ve hangi maçlarda nasıl performans ortaya koyduğunun detayları yer alacak.

Riva'da dev buluşma gerçekleşiyor! TFF MHK ve Kulüpler Birliği La Liga modelini getiriyor

AKRABA İLİŞKİLERİ BİTİRİLECEK

İstenilen yeni hakemlik düzenlemesinde şeffaflık esas alınacak. Hakemlerin göreve ilk başladığı andan itibaren akraba ilişkileri, yeterlilikleri takip edilecek. Uygulama hayata geçerse hakem seçme kriterleri değiştirilecek. Ayrıca MHK'nin yapısı, İl Hakem Kurulları, Bölge Hakem Kurulları gibi organlarda da köklü değişim olacak.

Riva'da dev buluşma gerçekleşiyor! TFF MHK ve Kulüpler Birliği La Liga modelini getiriyor

HAKEM NOTLARI GİZLİ TUTULMAYACAK

Hakemlerin eğitim ve maaş gibi giderleri Kulüpler Birliği tarafından karşılanacak ve bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile yetki paylaşımı yapılacak. Ayrıca hakemlerin maç performansları MHK'nin bünyesinde gizli olarak tutulmayacak ve o hafta kamuoyuna nedenleriyle birlikte açıklanacak.

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