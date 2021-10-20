Ne yaptın Kartal'ım!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, sahasında Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan siyahbeyazlı temsilcimiz Ghessal ve Batshuayi ile iki net fırsatı kullanamazken, Portekiz temsilcisi 15'inci dakikada Coates'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra baskısını artıran Kartal, 24'te Larin'le skoru 1-1'e getirdi. Bu golden sadece 3 dakika sonra yine Coates topu filelerle buluşturdu. Rakip kalede gol aradığımız ilk yarının son dakikalarında, VAR kararı sonrası aleyhimize verilen penaltıyı gole çeviren Sarabi skoru 3-1'e getirdi.
MUCİZELERE KALDI
İlk devre bu skorla kapanırken, konuk ekip iki farklı galibiyetin avantajıyla daha rahat bir oyun sergiledi. Kara Kartal, ikinci yarıda da Cyle Larin ve Batshuayi ile yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Paulinho, ceza sahası dışından attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-1. Beşiktaş, bu mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 0 çekerken, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı, gruptan çıkma şansını da mucizelere bıraktı.