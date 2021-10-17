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Galatasaray Konyaspor maçında teknik direktör İlhan Palut ve Ibrahim Sehic sarı kart gördü!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 3. dakikasında Mohamed'in attığı golle öne geçti. Golün ardından deplasman ekibinde teknik direktör İlhan Palut itirazdan, kaleci Ibrahim Sehic ise tribünlere doğru topu vurmasından dolayı sarı kart gördü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 16:25
Galatasaray Konyaspor maçında teknik direktör İlhan Palut ve Ibrahim Sehic sarı kart gördü!

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar henüz maçın başında öne geçmeyi başardı.

3. dakikada savunma arkasına atılan topta Skubic ile Sehic bir anlaşmazlık yaşadı ve top Mohamed'in önünde kaldı. Mohamed topu boş kaleye yuvarlayarak takımını öne geçirdi.

İLHAN PALUT VE SEHIC SARI KART GÖRDÜ!
VAR'ı dinleyen maçın hakemi Arda Kardeşler, golü geçerli saydı. Golün ardından Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut itirazdan, kaleci Ibrahim Sehic ise tribünlere doğru topu vurmasından dolayı sarı kart gördü.

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