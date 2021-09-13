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Gaziantep FK Antalyaspor 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gollleri 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Hamza Mendyl kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 22:13
Gaziantep FK Antalyaspor 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Ev sahibi ekip 54. dakikada Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Hamza Mendyl'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Gaziantep FK sezonun ilk 3 puanını kazandı. Konuk ekip Antalyaspor ise 4 puanla kaldı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK önümüzdeki hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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