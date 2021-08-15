Antalyaspor Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda heyecan başladı. İlk hafta karşılaşmalarında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz sezonu orta sırada bitiren iki takımın mücadelesinde nefesler kesilecek.

Antalyaspor Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Mukairu, Fredy, Wright

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil Akbunar, Tijanic, Adis Jahovic