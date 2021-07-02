Yüzde 50 seyirci olacak

Corona virüsü nedeniyle statlara seyirci alınamaması kulüpleri ekonomik yönden büyük bir darboğaza sokmuştu. Pandeminin yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlamasından sonra hafifletilmeye başlanan önlemlere statlar da eklendi. İlk olarak geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın stadyumlara belirli sayıda seyirci alınacağı müjdesinden sonra TFF, bu sayının çerçevesini belirledi. Federasyon, stadyumlara kapasitelerinin yüzde 50'si, ayrıca localara da tüm kapasiteleri kadar seyirci alınacağını duyurdu.



KONUK TARAFTAR DA AYNI

TFF Yönetim Kurulu'nun, dün Riva'da yaptığı toplantıda uygulamaların detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtilen açıklamada, deplasman takımları için de aynı kural geçerli olacak. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir."