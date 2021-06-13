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Wadja bitiyor

Yeşil-beyazlı ekibin, ’da forması giyen Kamerunlu orta saha ile anlaştığı iddia edildi. 26 yaşındaki oyuncu imza için Türkiye’ye gelecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Wadja bitiyor

Transfer çalışmalarını Teknik Direktör 'un raporu doğrultusunda sürdüren Konyaspor, Fransız ekibi forması giyen Franklin Wadja'yı bitirmeye yaklaştı. Yeşil-beyazlı ekibin 26 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun, fesih işlemlerinin ardında imzayı atacağı ifade edildi. Yıllardır 'da top koşturan Wadja, 2015'te Niort'tan Fontenay'a transfer olmuştu.

Burada 88 karşılaşmada şans bulan Kamerunlu orta saha, 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Wadja, milli takım formasını ise 1 kez giydi. Öte yandan Teknik Direktör İlhan Palut'un Başkan Özgökçen'le görüşeceği Konya'da transferler de netleşecek. Forvet ve kanatlara oyuncu isteğini başkana iletecek Palut, gelen teklifler konusunda ise kararı yönetime bırakacak. Teklif olan Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hadziahmetovic'in durumunun kısa sürede belli olacağı kaydedildi.

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