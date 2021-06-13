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"Hedefimiz "

Kayserıspor ile anlaşmaya varan ve işbaşı yapan Futbol Direktörü Ali Naibi, önümüzdeki sezonki hedefi açıkladı: “2 senedir zor günler geçiren ’u korkulu rüyadan uzak tutmak ve sonrasında kupalarını katılmak adına çaba sarfeden bir ekip oluşturmak istiyoruz. Sürekli mücadele eden takım konumuna gelebiliriz."

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
"Hedefimiz Avrupa"
Kayserıspor ile anlaşmaya varan ve işbaşı yapan Futbol Direktörü Ali Naibi, önümüzdeki sezonki hedefi açıkladı: "2 senedir zor günler geçiren 'u korkulu rüyadan uzak tutmak ve sonrasında kupalarını katılmak adına çaba sarfeden bir ekip oluşturmak istiyoruz. Sürekli mücadele eden takım konumuna gelebiliriz."
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