"Hedefimiz Avrupa"

Kayserıspor ile anlaşmaya varan ve işbaşı yapan Futbol Direktörü Ali Naibi, önümüzdeki sezonki hedefi açıkladı: “2 senedir zor günler geçiren Kayserispor’u korkulu rüyadan uzak tutmak ve sonrasında Avrupa kupalarını katılmak adına çaba sarfeden bir ekip oluşturmak istiyoruz. Sürekli mücadele eden takım konumuna gelebiliriz."
Kayserıspor ile anlaşmaya varan ve işbaşı yapan Futbol Direktörü Ali Naibi, önümüzdeki sezonki hedefi açıkladı: "2 senedir zor günler geçiren Kayserispor'u korkulu rüyadan uzak tutmak ve sonrasında Avrupa kupalarını katılmak adına çaba sarfeden bir ekip oluşturmak istiyoruz. Sürekli mücadele eden takım konumuna gelebiliriz."