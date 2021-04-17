Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Acquah, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Efkan, Siopis, Berkan, Bareiro, Babacar, Davidson