Haberler Süper Lig Gençlerbirliği BB. Erzurumspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Erzurumspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 33. haftasında ile . Erzurumspor karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu karşılaşmanın son anlarına 1-0 yenik giren BB. Erzurumspor 90+3. dakikada Manuel da Costa'nın attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği'nin golü ise Sandro Lima'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 18:03 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 18:16
Gençlerbirliği BB. Erzurumspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile Erzurumspor kozlarını paylaştı. 'nda oynanan ve kümede kalma hattını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Gençlerbirliği'nin golünü 29. dakikada Lima attı. Erzurumspor'un golünü ise 90+3. dakikada Manuel da Costa kaydetti. Konuk takım Erzurumspor'un 45. dakikada attığı gol, penaltıdaki kural ihlali nedeniyle sayılmadı. 45+2. dakikada tekrarlanan penaltıda ise Aatif Chahechouhe topu ağlarla buluşturamadı.

Bu sonucun ardından başkent ekibi, 2 maç aradan sonra puan kaybetti ve 31 puanla 19. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 28 puanla 20. sırada yer buldu. Gençlerbirliği gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

SON DAKİKA