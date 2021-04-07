Gençlerbirliği BB. Erzurumspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve kümede kalma hattını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.



Gençlerbirliği'nin golünü 29. dakikada Lima attı. Erzurumspor'un golünü ise 90+3. dakikada Manuel da Costa kaydetti. Konuk takım Erzurumspor'un 45. dakikada attığı gol, penaltıdaki kural ihlali nedeniyle sayılmadı. 45+2. dakikada tekrarlanan penaltıda ise Aatif Chahechouhe topu ağlarla buluşturamadı.

Bu sonucun ardından başkent ekibi, 2 maç aradan sonra puan kaybetti ve 31 puanla 19. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 28 puanla 20. sırada yer buldu. Gençlerbirliği gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.