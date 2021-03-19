Fatih Karagümrük - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor.





FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Jimmy, Borini, Salibur

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Behich, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro, İlhan Parlak

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 19 Mart Cuma günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.



