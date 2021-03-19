Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - Kayserispor | CANLI

- Kayserispor | CANLI

Spor Toto 31. hafta açılış maçında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 15:58
Fatih Karagümrük - Kayserispor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor.



FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: , , Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, , Jimmy, Borini, Salibur

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Kolovetsios, , , , Muhar, , , ,

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 19 Mart Cuma günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.


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