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'in 29. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 16:00
Hatayspor Kayserispor | CANLI Süper Lig maçı

'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Hatayspor: , , Yusuf, , , Aabid, , , Akintola, Boupendza,

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, , , .

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hatayspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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