Ahmet Nur Çebi: Hakemlere güvenim sonsuz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağan divan kurulu toplantısında gündeme ilişkin konulara dair açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, rakiplerinin hakemler üzerinde oluşturduğu algıyı gördüklerini belirterek, "Onunla ilgili siteden yaptığımız açıklama da çok naif ve kibar olmuştur. Hakemler hatalı maç yönetebilirler ama kasıtlı olmayacağına eminim. Kendilerine olan güvenim sonsuzdur. Onları yıpratacak olan söylemlerden kaçınmak adına yabancı hakemlerin de düşünülmesi gerektiğini ifade ediyorum. Takdir TFF'nindir" yorumunu yaptı. Başkan Çebi şöyle devam etti:

4 KATI TOP OYNUYORLAR

"Şampiyonluğa gidiyoruz arkadaşlar. Sezon başında bu takımdan bir şey olmaz diyenler, şimdi neredesiniz? Niye sabretmediniz 3 ay. Yaptığımız transferler, eski transferlerin 4'te 1 fiyatına 4 katı top oynuyor. Takdir etmeyin ama fuzuli de konuşmayın akşama kadar. Elimizde çok yüksek kontratlar var. Bunlar maalesef 2 yıl daha devam ediyor. Bu kadar yüksek alan futbolcular, kontratlardan vazgeçmiyorlar. Bunların birçoğu kadro dışı bırakılmıştı. Futbol oynama aşklarını bir tarafa bırakarak 'Ben paramı alırım, yan gelip yatarım' diyorlar. Bunun acısını çekiyoruz ve çekmeye de devam edeceğiz."

ZAVALLI ERSİN KARDEŞİM

Başkan Çebi, genç Ersin'e sahip çıkarak, "Karius'un davası devam ediyor. Bu arkadaş büyük kaleciydi. Kirası hariç 2,5 milyon euro maaş alıyordu. Şimdi zavallı Ersin kardeşim, Karius'un aldığının yüzde 10'unu bile almıyor. İnşallah onu da maddi ve başarı anlamında gökyüzüne çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

FUTBOL AŞKLARI YOK!..

Başkan Çebi, yüksek kontratlı oyuncular için "Bunlar maalesef 2 yıl daha devam ediyor. Kontratlardan vazgeçmiyorlar. Birçoğu kadro dışı bırakılmıştı. Futbol oynama aşklarını bir tarafa bırakarak 'Ben paramı alırım, yan gelip yatarım' diyorlar. Bunun acısını çekiyoruz ve çekmeye de devam edeceğiz" dedi.

BORÇ 3 MİLYAR 570 MİLYON TL

Beşiktaş'ın dün yapılan 2021 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta online olarak gerçekleştirildi. Denetim Kurulu Üyesi Zümrüt Yezdani Kedik, siyahbeyazlı kulübün borcuna ilişkin bilgiler verdi. Zümrüt Yezdani Kedik yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğunu ifade etti.