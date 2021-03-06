Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Gaziantep FK maçı CANLI

Beşiktaş - maçı CANLI

'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında 'yı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın CANLI anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte maça dair tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 18:59
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı CANLI

'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında 'yı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Beşiktaş: , , , , , , , , , ,

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Olkowski, Miranda, Kenan, Güray, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

EVİNDE KAYIP YOK

Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. 'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK!

Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.

SON DAKİKA